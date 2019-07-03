Самодельные бомбы найдены в схроне бывшего лидера самарской ОПГ

03.07.19 16:04

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 июля. Interfax-Russia.ru - Тайник с оружием, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами, принадлежащий бывшему лидеру самарской ОПГ "Законовские" Алексею Рыжову, обнаружили сотрудники регионального управления ФСБ, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Самарской области.

"Из тайника изъяты три самодельных радиоуправляемых взрывных устройства магнитного типа, автомат "Калашникова" и три магазина к нему, три ручных гранаты, девять запалов к гранатам, две тротиловых шашки общей массой 0,6 кг, 236 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тайник был найден на территории садоводческого некоммерческого товарищества "Сок".

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Организованная преступная группа "Законовские" в свое время считалась крупнейшей в Самаре. Местные СМИ при этом отмечали, что группировка на протяжении долгого времени отличалась умением избегать конфликтов с правоохранительными органами, и указывали на ее связь с "солнцевским" криминальным кланом.