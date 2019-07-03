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Пранкер Вован, полный тезка маршала Жукова и десяток однофамильцев поборются на выборах в Мосгордуму

© РИА Новости. Елена Чепинога
3 июля. Interfax-Russia.ru - На выборы в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября в 45 округах, выдвинулись почти 400 кандидатов, следует из данных на сайте Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

Среди соискателей депутатских мандатов оказались завсегдатаи выборных баталий - артисты и спортсмены, а также пранкер и экс-чиновник самопровозглашенной из Донецкой народной республики (ДНР).

В пятом округе в числе кандидатов оказался Владимир Кузнецов, известный как пранкер Вован. 27 июня о его выдвижении сообщил второй пранкер из их пары Алексей Столяров (Лексус).

Для участия в выборах необходимо собрать 3% подписей избирательного округа, причем сбор завершится 5 июля.

В минувшую субботу Кузнецов заявил "Коммерсанту", что собрал 3 тыс. подписей избирателей из необходимых 5 тыс.

В 45-м округе, где выдвигается оппозиционер Илья Яшин, баллотируется председатель союза добровольцев Донбасса Мария Коледа. В 16 лет она состояла в запрещенной национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова, затем перешла в прокремлевское движение "Россия молодая". Широко известной уроженка Санкт-Петербурга Коледа стала после того, как в апреле 2014 года в городе Николаев была задержана украинскими властями. Коледа провела пять месяцев в СИЗО, после чего ее обменяли. Затем она год возглавляла отдел по связям с общественностью МИД ДНР. 11 июня Коледа объявила о желании поработать в Мосгордуме.

43-й округ привлек наибольшее внимание избирателей и СМИ: там баллотируется наибольшее число кандидатов, среди них - член политсовета "Яблока" Сергей Митрохин, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, народный артист России Андрей Соколов. Ранее там собиралась баллотироваться директор Московского центра паллиативной помощи "Вера" Нюта Федермессер, но некоторое время назад она снялась с выборов.

Сразу после этого о намерении участвовать в выборах в этом округе объявил бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.

В числе кандидатов также остался лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий, ставший регулярным участником избирательных кампаний. Он пытается участвовать в выборах с 1993 года, когда "Праворадикальная партия" выдвигала его на пост мэра Москвы.

"Справедливая Россия" в 36-м округе выдвинула бывшую помощницу главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова Лесю Рябцеву. А "Коммунисты России" в 44-м округе выставили полного тезку легендарного советского маршала - Георгия Константиновича Жукова, родившегося в 1998 году.

В ряде округов идут кандидаты с похожими или одинаковыми фамилиями. Так, в округе номер три идут два Александра Соловьева - один от команды лидера Партии перемен Дмитрия Гудкова, второй - от "Справедливой России". В девятом округе наряду с депутатом Тимирязевского района Юлией Галяминой выдвинулись Майя Галенкина (ЛДПР), Анна Ганялина, депутат Тимирязевского района, и Алиса Голуенко, депутат Хорошевского района.

В 12-м и 25-м округах встречаются сразу по два однофамильца. В 25-м округе на выборы идут два Сергея Смирнова - от "Гражданской силы" и самовыдвиженец, а также самовыдвиженцы Александр и Сергей Власовы. В 12-м округе с самовыдвиженцем Борисом Трофимовым на выборах поборется Павел Трофимов от "Коммунистов России".

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября.

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