Судьба 15 человек в зоне наводнения в Иркутской области не известна

03.07.19 16:35

© РИА Новости. Денис Абрамов

3 июля. Interfax-Russia.ru - В результате наводнения в Иркутской области, по последним данным, судьба 15 человек остается неизвестной, погибших - 20 человек, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев в среду на совещании президента с правительством.

По его словам, на сегодняшний день в трех районах Иркутской области остаются подтопленными 31 населенный пункт, около 1 400 жилых домов, в которых проживают свыше 8 тыс. человек.

"Пострадало около 1400 человек", - сказал министр.

Ранее в среду об обнаружении в зоне наводнения тел 20 погибших сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

Во вторник вечером пропавшими без вести значились 13 человек, однако пятерых удалось найти живыми.

В Иркутской области действует режим ЧС. С 25 июля в шести районах региона: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, было подтоплено 98 населенных пунктов. Всего вода зашла в 10 тыс. 133 дома, в которых проживают 32 тыс. 902 человека, в том числе 7 тыс. 852 ребенка.

По данным на утро среды остается подтопленными 31 населенный пункт в трех районах: Тулунском, Чунском и Тайшетском, в том числе город Тулун.