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Более 850 тыс. российский семей будут получать выплаты по уходу за ребенком

© РИА Новости. Владимир Вяткин
3 июля. Interfax-Russia.ru - Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от нуля до трех лет, равные величине прожиточного минимума, с 2020 года будут получать 856 тыс. российских семей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства Голикова остановилась на трех наиболее чувствительных социальных вопросах для граждан РФ, по которым было большое количество обращений в ходе "прямой линии".

В первую очередь, по ее словам, речь идет о ежемесячных выплатах по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет. "В соответствии с вашим поручением и поручением Дмитрия Анатольевича (Медведева) с 2020 года данные выплаты берет на себя федеральный бюджет и увеличивает их до величины прожиточного минимума ребенка в соответствующем субъекте РФ", - сказала вице-премьер.

Она пояснила, что семьи будут получать такие выплаты в случае, если доход на одного члена семьи в среднем ниже двукратной величины прожиточного минимума. "Сейчас выплаты до 1,5 лет на первого и второго ребенка получает порядка 446 тыс. наших семей. Начиная с 2020 года, с учетом этих изменения уже выплаты от 0 до 3 лет будет получать порядка 856 тыс. семей", - сказала Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что в категории граждан, имеющих детей от 1,5 до 3 лет, сосредоточено наибольшее количество семей с низким достатком. "Это вклад не только в рождаемость, но это и вклад в снижение бедности наших граждан", - сказала Голикова.

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