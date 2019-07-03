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Механизм оплаты услуги по вывозу бытового мусора для граждан в ближайшее время изменится

© РИА Новости. Павел Лисицын
3 июля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Алексею Гордееву и Федеральной антимонопольной службе более внимательно отнестись к проблеме роста тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

На совещании президента с членами правительства в среду Гордеев признал, что в результате перехода на новую схему обращения с ТКО тарифы за вывоз мусора выросли существенно и особенно ударили по сельским территориям, где за эту услугу в принципе раньше не платили.

"Что касается тарифов, я надеюсь, что вы их контролируете, но вряд ли можно сказать, что тщательно. Если бы это было так, то не было бы роста тарифов в разы. Я понимаю, что, как вы сказали, причины этого носят объективный характер, но рост (тарифов) не должен быть галопирующим", - обратился Путин к вице-премьеру.

Он подчеркнул, что "если это неизбежно, то нужно соответствующим образом реагировать, в частности, на первых порах сделать так, чтобы регионы не хулиганили, а своевременно и взвешенно принимали решения". "Двигаться к заданной цели (введению цивилизованных механизмов обращения с ТКО), но помягче. Если необходимо, нужно анализировать финансовое состояние региона, если кому-то нужно - целевую адресную поддержку оказывать", - сказал президент.

Со своей стороны Гордеев сообщил, что срок перехода на новую систему обращения с ТКО для большинства регионов - до конца текущего года, исключение составляют Москва и Санкт-Петербург, у которых переходный период составляет четыре года.

"Внедрение этой новой модели привело к объективному подорожанию услуги по обращению с отходами. Это было связано в первую очередь с закрытием незаконных свалок. Количество таких объектов - их число превышало 11 тыс. - сократилось в пять-шесть раз. Это чувствительно отразилось в первую очередь на населенных пунктах в сельской местности, где традиционно значительная часть отходов вывозилась в карьеры и леса нелегально", - сказал вице-премьер.

Он сообщил, что с 1 января стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО увеличилось с 66 рублей на человека до 92,5 в месяц. "Это среднее значение, и разброс в регионах достаточно большой", - признал Гордеев.

Как заявил вице-премьер, механизм оплаты услуги по вывозу бытового мусора для граждан в ближайшее время должен измениться - они будут платить не "по нормативам", а по фактическому объему накопленного мусора.

"Необходимо перейти в ближайшее время от оплаты гражданами вывоза отходов по нормативу накопления - там все-таки теоретические расчеты - к более понятной и справедливой оплате по фактическому, накопленному объему ТКО, то есть за тот объем, который у них забирается", - сказал Гордеев.

Кроме того, по его словам, "предполагается введение раздельного сбора двух фракций отходов - сухая упаковка и органический мусор".

"Следующим шагом станет освобождение граждан от необходимости платить за вывоз сухого мусора, поскольку эта упаковка будет поступать во вторичный оборот как сырье для переработки", - сообщил Гордеев.

Он напомнил, что "в соответствии с национальным проектом 36% всех накопленных ТКО должны поступать во вторичный оборот". "И здесь большие резервы для снижения тарифов (на вывоз мусора)", - отметил вице-премьер.

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