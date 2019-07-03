Вторую партию косаток и белух для выпуска на свободу подготовят на следующей неделе

03.07.19 17:26

© РИА Новости. Владимир Астапкович

3 июля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Алексей Гордеев сообщил, что на следующей неделе будет подготовлена вторая партия косаток и белух, которых выпустят из "китовой тюрьмы" в бухте Средней Приморского края.

"На следующей неделе будет, соответственно, вторая партия подготовлена", - сказал Гордеев на совещании членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.

По его словам, предыдущая партия, состоящая из двух косаток и шести белух, уже адаптировалась к жизни на воле. "Они уже приплыли в те места, где, собственно говоря, их выловили. Мы видим по радиомаякам, что животные адаптировались", - сказал Гордеев.

Вице-премьер поблагодарил всех специалистов, которые участвуют в освобождении млекопитающих. "Это уникальная работа", - подчеркнул он.

Как сообщалось, на минувшей неделе ученые выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух, которых ранее содержали в бухте Средняя в Приморском крае, названной "китовой тюрьмой". Перед этим двух косаток и шесть белух автомобилями доставили в Хабаровск, где контейнеры с животными перегрузили на речной транспорт и отправили к месту реадаптации в Николаевский район Хабаровского края.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.