Три сотрудника столичной полиции, в том числе врио замначальника ОМВД "Митино" задержаны по делу о взяточничестве

03.07.19 17:54

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

3 июля. Interfax-Russia.ru - Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району "Митино", а также адвоката и предпринимателя по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

"В суд поступили ходатайства органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Щеглова Е.А. - врио заместителя начальника ОМВД России по району Митино г. Москвы - начальника следственного управления отдела, Родионова М.С. - следователя следственного отдела ОМВД России по району Митино г. Москвы, Ильина П.И. - оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД России по району Митино г. Москвы", - сказала Кокая.

По ее словам, аналогичную меру пресечения следствие просит избрать "адвокату Филатову Д.И., а также индивидуальному предпринимателю Дадашову Б.Ф.О.".

Всем фигурантам вменяется особо крупное взяточничество (ч. 6 ст. 290 УК РФ), пояснила пресс-секретарь суда. Щеглову и Филатову предъявлено обвинение, Ильин, Родионов, и Дадашов находятся в статусе подозреваемых, уточнила Кокая.

Ходатайства об аресте фигурантов суд рассмотрит в среду.

Фабула уголовного дела в настоящее время неизвестна.

Комментариями следствия, а также столичной полиции по ситуации "Интерфакс" в настоящее время на располагает.