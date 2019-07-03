Около 180 млрд рублей не хватает для обеспечения жильем сирот в России - Кузнецова

03.07.19 18:53

© РИА Новости. Михаил Мордасов

3 июля. Interfax-Russia.ru - Общая стоимость квартир, которых не хватает для выдачи детям-сиротам в России, составляет порядка 180 млрд рублей, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

"Порядка 180 млрд не хватает для решения полностью, закрытия очереди для выпускников сиротских учреждений", - сказала Кузнецова журналистам в ходе посещения реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Удмуртии в среду.

"Рост очереди на жилье идет непропорционально выше, чем рост обеспечения и строительства жилья для детей-сирот", - подчеркнула она.

Кузнецова отметила, что в этом вопросе нужно искать новые подходы. "Нужна специальная государственная программа строительства жилья для этих детей", - подчеркнула она.

Кузнецова добавила также, что существуют серьезные недоработки и по выдаче земли многодетным семьям и обеспечению этих участков инфраструктурой.

"Земли многодетным семьям порой выдаются где-то на скотомогильниках - нам приходится разбираться потом детально в этой проблеме - где-то совершенно в болотах и так далее. Уж не говоря о том, что нет инфраструктуры", - сказала она.