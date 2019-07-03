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Минобороны опубликует имена погибших подводников

© РИА Новости. Артур Лебедев
3 июля. Interfax-Russia.ru - Минобороны РФ обещает в ближайшее время опубликовать имена погибших при пожаре на глубоководном аппарате моряков-подводников.

"В ближайшее время Минобороны опубликует список погибших моряков-подводников, которые ценой своих жизней спасли своих товарищей и глубоководный аппарат", - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, "среди погибших семь капитанов 1 ранга, двое из которых Герои России, три капитана 2 ранга, два капитана 3 ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы".

Ранее в среду врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем соболезновании сообщил, что погибшие были закреплены за воинской частью в Петербурге. Как сообщил "Интерфаксу" председатель комитета по социальной политике города Александр Ржаненков, 13 погибших моряков были жителями Петербурга, еще один проживал в Ленобласти.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в социальной сети сообщил имя одного из погибших офицеров. По его словам капитан I ранга Андрей Воскресенский проживал в городе Сосновый Бор. Дрозденко также сообщил, что Воскресенский был кавалером ордена Мужества и ордена "за военные заслуги".

В минувший вторник в Минобороны РФ сообщили, что четырнадцать моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

В Минобороны РФ заявили, что благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в Североморске - на главной базе Северного флота России. Министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу в кратчайшие сроки вернуть в строй аппарат.

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