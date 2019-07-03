Минобороны опубликовало фамилии погибших в Североморске подводников

03.07.19 20:14

© РИА Новости. Сергей Ещенко

3 июля. Interfax-Russia.ru - Минобороны РФ опубликовало имена 14 моряков-подводников погибших при пожаре на глубоководном аппарате.

"Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-Морского Флота России были истинными патриотами Родины, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования", - заявили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, "все они не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики".

По данным Минобороны РФ, в результате пожара на глубоководном аппарате погибли:

1. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович; награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", орден "За морские заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".

2. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович; награжден: кавалер трех орденов "Мужества", орден "За военные заслуги".

3. Капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович; награжден: Орден "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "Ушакова".

4. Капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович; награжден: кавалер трех орденов "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".

5. Капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич; награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "Ушакова".

6. Капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович; награжден: орден "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "Ушакова".

7. Капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич; награжден: кавалер трех орденов "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".

8. Капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич; награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "Ушакова".

9. Капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович; награжден: орден "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".

10. Капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович; награжден: медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "За отвагу", медаль "Ушакова".

11. Подполковник м/с Васильев Александр Сергеевич; награжден: медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "Суворова".

12. Капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич; награжден: медаль "Ушакова".

13. Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич; награжден: медаль "За отвагу".

14. Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич; награжден ведомственными медалями Минобороны РФ.

2 июля в Минобороны РФ сообщили, что 14 моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России.

В Минобороны РФ заявили, что благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Аппарат находится в Североморске - на главной базе Северного флота России. Министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу в кратчайшие сроки вернуть его в строй.

"Это необычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии", - сказал Путин 2 июля на встрече с Шойгу.

В Кремле 3 июля сообщили, что информация о типе глубоководного аппарата, а также о характере задач, которые он выполнял, раскрыта не будет. "Есть информация, которая относится к категории гостайны. Это гостайна соблюдается в интересах государства и госбезопасности", - сказал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что это абсолютно нормальная практика, когда "такая информация никак не раскрывается".