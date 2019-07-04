Около 8 тыс. жителей Иркутской области по-прежнему остаются без света из-за паводка

04.07.19 06:12

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

4 июля. Interfax-Russia.ru - Число жителей Иркутской области, оставшихся без электроэнергии из-за паводка, по данным на начало четверга, составляет 7,9 тыс. человек, сообщает Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения остаются: бытовые потребители в 15 населенных пунктах Нижнеудинского, Чунского, Тулунского и Тайшетского районов - около 7,9 тыс. человек, социально значимые объекты - 26 единиц. Мощность отключенных потребителей - 10,9 МВт", - говорится в сообщении.

Больше всего отключенных от света потребителей сейчас находится в Тулуне - 6,4 тыс. человек