Подтопленными остаются 16 населенных пунктов Иркутской области

04.07.19 06:15

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

4 июля. Interfax-Russia.ru - Шестнадцать населенных пунктов в 2 районах Иркутской области, по данным на утро четверга, все еще являются подтопленными, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Вода остается в 2,7 тыс. домах, стихия затронула 6,3 тыс. жителей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вода по-прежнему находится на 938 дачных участках, подтоплены 48 участков автодорог и 20 мостов.