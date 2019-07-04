МЧС зафиксировало подтопления еще в 5 поселениях Иркутской области, 6 человек эвакуированы

04.07.19 06:16

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

4 июля. Interfax-Russia.ru - Еще пять населенных пунктов подтоплены в Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону в четверг.

"Все они находятся в Тайшетском районе. Подтоплены 13 домов в населенных пунктах Пея, Мирный, Шелаево, Кондратьево, Полинчет, где проживает 36 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вертолет Ми-8 эвакуировал шестерых жителей этих населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что метеорологи в среду зафиксировали повышение уровня воды в реке Уда на территории Тайшетского района Иркутской области.