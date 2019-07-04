Более 300 пострадавших от паводка госпитализированы в Иркутской области

04.07.19 06:22

© РИА Новости. Андрей Стенин

4 июля. Interfax-Russia.ru - Более 2 тыс. человек обратились за медицинской помощью с начала наводнения в Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону в четверг.

"По нашим данным на 4 июля, 313 человек из 2080 обратившихся за медпомощью были госпитализированы. Среди госпитализированных - 57 детей", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что данные по погибшим и пропавшим без вести во время паводка пока остаются прежними.

"Речь идет о 20 погибших, их тела опознаны. Еще 15 человек считаются пропавшими без вести", - добавил собеседник агентства.