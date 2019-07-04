Авиакомпанию "НордСтар" оштрафовали на 200 тыс. рублей за задержки рейсов

04.07.19 06:30

© РИА Новости. Максим Блинов

4 июля. Interfax-Russia.ru - Красноярская транспортная прокуратура выявила в авиакомпании "НордСтар" нарушения законодательства о лицензировании, защите прав пассажиров воздушного транспорта при выполнении чартерных и регулярных авиарейсов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Установлено, что в феврале - марте текущего года по вине авиакомпании допущено более 30 задержек авиарейсов.

"При этом в нарушение требований федерального законодательства резервные воздушные суда в соответствии с планом (графиком) чартерных перевозок и расписанием движения авиакомпанией не предоставлялись либо были предоставлены несвоевременно", - говорится в сообщении.

По инициативе Красноярского транспортного прокурора АО "АК "НордСтар" привлечено судом к административной ответственности по ч.3 ст.14.1.2 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Авиакомпании назначено наказание в виде штрафа в сумме 200 тыс. рублей.