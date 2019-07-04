Чукотка получит более 517 млрд руб. инвестиций

04.07.19 06:37

© РИА Новости. Михаил Мордасов

4 июля. Interfax-Russia.ru - Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел в Анадыре совещание по вопросам развития Чукотки и ряд встреч с инвесторами, сообщает пресс-служба полпредства.

"В результате государственных и частных инвестиций Чукотка получит более 517 млрд рублей. Реализация проектов по строительству ГДК "Баимская" (360 млрд рублей), ГОКов на месторождениях "Клен" и "Кекура" (25,9 млрд рублей) позволит качественно изменить промышленный и налоговый потенциал, сделать бюджет Чукотки бездотационным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 124 млрд рублей планируется вложить в развитие энергетической инфраструктуры региона. Еще около 7 млрд рублей направят на реконструкцию аэропорта и морского порта Певека. На строительство и реконструкцию дорог в 2019-2021 годах планируется предоставить 2,4 млрд рублей.

По предварительным оценкам, в ближайшие 10 лет ВРП региона увеличится более чем в 3,6 раза, планируется создание около 5 тыс. рабочих мест, а также более 10 тыс. рабочих мест в сопутствующих отраслях.