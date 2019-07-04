Трутнев отмечает проблемы с обеспечением крупных проектов на Д.Востоке электроэнергией

04.07.19 07:03

© РИА Новости. Алексей Дружинин

4 июля. Interfax-Russia.ru - Полномочный представитель президента РФ в ДФО - вице-премьер Юрий Трутнев отмечает ряд проблем в сфере обеспечения крупных проектов на Дальнем Востоке электроэнергией, сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Ситуация требует внимания. Непредоставление финансирования вовремя Минфином привело к тому, что реализация проектов сдвинулась на один год. Сейчас возникает целый ряд проблем, связанных с госэкспертизой. Стоимость проекта уменьшается до такой степени, что никто на торги не выходит (такую низкую цену предлагают за выполнение работ, что никто не идет на тендер - ИФ), и это происходит не только на Чукотке. В результате мы при выделенном бюджетном финансировании в течение года работы не начинаем, что приводит к потере бюджетных средств", - сообщил Трутнев в ходе совещания в Чукотском автономном округе в среду.

Он отметил, что с ситуацией "надо разбираться и принимать соответствующие меры".

Трутнев также дал поручения обеспечить соблюдение сроков строительства комплекса зданий, гидротехнических сооружений и береговой площадки, которая обеспечит безопасную стоянку плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) и приемку с нее энергомоста.

"В развитие энергетической инфраструктуры Чукотки будет вкладываться с учетом стоимости строительства ПАТЭС более 124 млрд рублей, это огромные деньги. И для того, чтобы они были эффективны, чтобы обеспечивали максимальную отдачу для энергообеспечения территории, для реализации инвестиционных проектов - всё должно происходить качественно и в срок. Пока такой работы в синхронности не наблюдается", - подчеркнул он.