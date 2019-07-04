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04.07.19 08:22
Исполняется два года со дня смерти Даниила Гранина
Как сообщила "Интерфаксу" дочь писателя, Марина Чернышева-Гранина, ко второй годовщине смерти в Комарово в субботу откроется Летний фестиваль Даниила Гранина,
"6 июля состоится открытие выставки по книге Гранина "Ленинградский каталог", а также пройдет вечер памяти", - рассказала она.
По ее словам, 20 июля Александр Канторов и его оркестр выступят в поселке. "Композиторы, жившие в Комарово, исполнят музыку Шостаковича, Соловьева-Седова и других композиторов", - добавила Чернышева-Гранина.
"В середине августа пройдет вечер поэзии. Папа очень любил поэзию. Многие забытые советские поэты часто бывали в Комарово. На вечере поэзии современные артисты будут читать стихи", - отметила дочь писателя.
Гранин скончался в Петербурге 4 июля 2017 года на 99-м году жизни. В 2019 году в России отмечается 100-летие писателя.
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