Исполняется два года со дня смерти Даниила Гранина

04.07.19 08:22

© РИА Новости. Александр Гальперин

4 июля. Interfax-Russia.ru - В Петербурге в четверг, 4 июля, будут вспоминать Даниила Гранина: он скончался в этот день два года назад.

Как сообщила "Интерфаксу" дочь писателя, Марина Чернышева-Гранина, ко второй годовщине смерти в Комарово в субботу откроется Летний фестиваль Даниила Гранина,

"6 июля состоится открытие выставки по книге Гранина "Ленинградский каталог", а также пройдет вечер памяти", - рассказала она.

По ее словам, 20 июля Александр Канторов и его оркестр выступят в поселке. "Композиторы, жившие в Комарово, исполнят музыку Шостаковича, Соловьева-Седова и других композиторов", - добавила Чернышева-Гранина.

"В середине августа пройдет вечер поэзии. Папа очень любил поэзию. Многие забытые советские поэты часто бывали в Комарово. На вечере поэзии современные артисты будут читать стихи", - отметила дочь писателя.

Гранин скончался в Петербурге 4 июля 2017 года на 99-м году жизни. В 2019 году в России отмечается 100-летие писателя.