Правительство предложило отнести некоторые виды парфюмерии к подакцизной продукции

04.07.19 08:29

© РИА Новости. Руслан Кривобок

4 июля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ предлагает отнести к подакцизным товарам спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию в металлической аэрозольной упаковке, спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию, разлитую в малые ёмкости, продукцию бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке в целях предотвращения нецелевого использования спирта, следует из пресс-релиза, размещённого на сайте кабинета министров.

"Законопроекты направлены на усиление контроля за производством и обращением спиртосодержащей продукции для предотвращения нецелевого использования спирта производителями парфюмерии и бытовой химии, так как это несёт риски для населения", - говорится в справке к соответствующим законопроектам, которые планируется рассмотреть на заседании правительства в четверг.

При этом налогоплательщикам будет предоставлено право на налоговый вычет в размере суммы акциза в полном объёме, если документально подтверждён факт использования спирта для производства парфюмерно-косметической продукции или продукции бытовой химии, а не для производства алкоголя.

Проекты законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации", "О внесении изменения в статью 14 федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"", "О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" подготовлены Минфином РФ во исполнение поручения президента России по вопросам государственного регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции.

Законопроекты были одобрены на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 1 июля этого года.