Правительство рассмотрит корректировки демпфера для бензина и авиакеросина

04.07.19 08:34

© РИА Новости. Виталий Белоусов

4 июля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит поправки в Налоговый кодекс о корректировке демпфирующей компоненты в обратном акцизе на нефть и введении демпфирующего механизма в обратном акцизе на авиакеросин, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Согласно поправкам, формула демпфера будет линейной без выноса поправочных коэффициентов за скобки.

Демпфер будет рассчитываться как экспортная альтернатива на бензин, умноженная на объемы его производства и коэффициент 0,75 (с 1 июля и до конца 2019 года) или 0,68 (с 2020 года) плюс экспортная альтернатива на дизельное топливо, умноженная на объемы его производства и коэффициент 0,7 (с 1 июля и до конца 2019 года) или 0,65 (с 2020 года).

В том случае, если нефтяные компании направляют нефть на переработку на заводы на Дальнем Востоке, то в формулу демпфера включаются так называемые "восточные надбавки" на бензин и дизельное топливо, умноженные на объемы их производства на Дальнем Востоке.

"Дальневосточная надбавка" считается как 5 тыс. рублей на тонну плюс экспортная альтернатива. При этом, если оптовые цены на бензин или дизельное топливо на Дальнем Востоке оказываются на 10% больше, чем средние оптовые цены в России, то "дальневосточная надбавка" обнуляется.

"Дальневосточная надбавка" начинает работать с 2020 года.