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Капитан-подводник назвал гибель 14 гидронавтов в Североморске ударом по флоту

© РИА Новости. Сергей Ещенко
3 июля. Interfax-Russia.ru - Гибель 14-и подводников-гидронавтов - это большой удар по российскому флоту, поскольку таких специалистов в стране очень мало, отмечает председатель совета Союза выпускников Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища (СВВМИУ), капитан 2 ранга запаса Александр Филиппов.

"14 гидронавтов - это цвет нации. Таких специалистов не так много - меньше, чем космонавтов. Это сильный удар по нашему флоту и стране", - сказал Филиппов в среду агентству "Интерфакс-Юг".

Он сообщил, что в числе 14-и погибших 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате - два капитана 1 ранга, окончившие в 1990-х годах Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище (СВВМИУ).

"Среди погибших - два выпускника. Они 1991 и 1994 годов выпуска, как мы точно выяснили, потому что я сам ветеран этой части (...) В нашей части за 40 лет не было ни одной гибели гидронавтов в море", - сказал Филиппов.

В Союзе выпускников уточнили, что речь идет о Владимире Абанкине и Андрее Воскресенском. Филиппов пояснил, что был уволен в запас до начала их службы, однако знал другого погибшего - Героя РФ, капитана 1 ранга Николая Филина.

"Он пришел, когда я служил. Он до самоотверженности овладевал специальностью. О нем все отзываются как об исключительно трудолюбивом", - отметил собеседник агентства.

СВВМИУ готовило специалистов для подводного флота с 1951 по 1996 год. 23 года назад на базе него был создан Институт ядерной энергии и промышленности, который в 2015 году вошел в состав Севастопольского госуниверситета.

2 июля в Минобороны РФ сообщили, что 14 моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России.

Среди погибших - семь капитанов I ранга, в том числе два Героя России, три капитана II ранга, два капитана III ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Имена и фотографии моряков-подводников опубликованы на сайте Минобороны РФ.

"Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-Морского Флота России были истинными патриотами Родины, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования", - заявили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, "все они не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики".

В Кремле 3 июля заявили, что информация о типе глубоководного аппарата, а также о характере задач, которые он выполнял, является государственной тайной и раскрываться не будет.

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