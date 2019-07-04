Московскую компанию заставили погасить долги по зарплате строителям ж/д мостов на Сахалине

04.07.19 08:52

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

4 июля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура заставила АО "УСК Мост" (Москва), занятое в строительстве железнодорожных мостов на Сахалине, погасить более 80 млн рублей по зарплате более 800 работникам компании, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"Установлено, что 802 работника предприятия не получили причитающуюся заработную плату за май 2019 года. Общая сумма задолженности по оплате труда составила более 80 млн рублей", - говорится в сообщении.

Прокуроры Макаровского Долинского районов и города Южно-Сахалинска встретились с сотрудниками АО "УСК Мост" и по итогам этих встреч обратились в суды в интересах работников компании. Руководителю компании внесено представление с требованием устранить нарушения и выплатить компенсацию за задержку заработной платы работникам.

"В результате принятых мер, в том числе межведомственного взаимодействия, заработная плата перед работниками полностью погашена", - сообщает пресс-служба.

По ее данным, АО "УСК Мост" выполняет работы по строительству железнодорожных мостов при перекладке железнодорожных путей на Сахалине.