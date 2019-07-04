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04.07.19 09:07

Пострадавшим от паводка предложат пять вариантов предоставления жилья

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС по Иркутской области
4 июля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил о том, что жителям региона, пострадавшим от паводка, предложат сразу несколько вариантов жилья, чтобы у них была возможность выбора.

"Мы будем предлагать несколько вариантов предоставления жилья пострадавшим от паводка, чтобы человек смог выбрать. Мы будем предоставлять как минимум пять вариантов. Это выдача сертификатов, покупка на вторичном рынке, покупка нового жилья, предоставление земельных участков с выделением средств на строительство домов. Об этом я проинформировал членов правительственной комиссии", - написал Левченко в четверг на своей странице в одной из соцсетей.

Он отметил, что в случае, если пострадавшие выберут вариант строительства жилья, то власти также предоставят им благоустроенные варианты размещения на период строительства.

Как сообщалось, с 25 июля в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах региона было подтоплено 98 населенных пунктов. Всего вода зашла в 10 тыс. 133 дома, в которых проживают 32 тыс. 902 человека, в том числе 7 тыс. 852 ребенка.

В среду президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По предварительным данным иркутского губернатора Сергея Левченко, материальный ущерб от паводка составил 29 млрд рублей.

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