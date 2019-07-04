Погибшего в Чечне полицейского из Кузбасса похоронят в Новокузнецке

04.07.19 09:17

© РИА Новости. Антон Круглов

2 июля. Interfax-Russia.ru - Убитого при нападении на блокпост в Чечне сотрудника патрульно-постовой службы (ППС) Александра Дворникова похоронят 5 июля в Новокузнецке, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Кузбассу в четверг.

"5 июля старшина полиции Дворников будет похоронен в Новокузнецке. Прощание с сотрудником патрульно-постовой службы, погибшим при исполнении служебного долга, пройдет в ДК им. Дзержинского", - говорится в релизе.

По данным ведомства, накануне в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики бойцы сводного отряда кузбасской полиции простились со своим сослуживцем, погибшим при исполнении. В траурном митинге приняли участие, в том числе, начальник ГУ МВД России по Кузбассу Игорь Иванов, врио начальника временной оперативной группы МВД России в Чеченской Республике Сергей Крохмалев и сотрудники сводного отряда органов внутренних дел Кузбасса.

Как сообщалось, 1 июля, неизвестный напал на контрольно-пропускной пункт №4 в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Нападавший ранил полицейского ножом и бросил гранату, после чего он был убит ответным огнем. Раненный Дворников умер по дороге в больницу.

Главк МВД по Кузбассу пообещал родным 33-летнего Дворникова, который проработал в отделе ППС восемь лет, оказать всю необходимую помощь.

Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост.