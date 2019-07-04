Путин: РФ пока не видит готовности США к диалогу о продлении Договора СНВ

04.07.19 09:34

© РИА Новости. Сергей Гунеев

4 июля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть желание достичь конкретных договоренностей с США в сфере контроля над вооружениями.

"Думаю, достижение конкретных договоренностей в деле контроля над вооружениями способствовало бы укреплению международной стабильности. У России политическая воля для такой работы имеется, дело - за США", - сказал Путин накануне визита в Италию в интервью газете "Коррьере делла Сера".

Путин добавил, что еще раз сказал об этом президенту Трампу в ходе недавней встречи на полях саммита "двадцатки" в Японии.

"В последнее время в Вашингтоне, похоже, начинают задумываться о перезапуске нашего двустороннего диалога по широкой стратегической повестке", - заметил президент.

В то же время он отметил, что пока не видит готовности США вести переговоры о продлении ДСНВ или о новом полноформатном соглашении.

"Остаются туманными перспективы нашего взаимодействия в сфере сокращения стратегических вооружений. В начале 2021 года истекает срок действия Договора о СНВ. Однако сегодня не видим готовности США говорить о его продлении или выработке нового полноформатного соглашения", - сказал Путин.

Путин напомнил, что в октябре прошлого года Россия предложила США принять совместное заявление о недопущении ядерной войны, признании ее разрушительных последствий. "Однако реакции со стороны американцев до сих пор нет", - констатировал он.

По словам президента, Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений с США, но не считает себя ответственной за развал системы международной безопасности.

"Сравните, сколько тратит на оборону Россия - порядка 48 млрд долларов, и военный бюджет США, составляющий более 700 млрд долларов. Какая здесь в реальности может быть гонка вооружений? Мы не собираемся в нее втягиваться. Но и свою безопасность обязаны обеспечить", - сказал Путин.

Именно поэтому, подчеркнул он, Россия была вынуждена "пойти на разработку новейших вооружений и техники, отвечая на наращивание военных расходов и явно деструктивные действия США".

На вопрос, в какой доле Россия несет ответственность за то, что договоренности о разоружении между РФ и США переживают кризис, Путин сказал: "Ни в какой! Развал системы международной безопасности начался с одностороннего выхода США из Договора по противоракетной обороне, а это был краеугольный камень всей системы контроля над вооружениями".

Что касается отношений Москвы и НАТО, то, по мнению Путина, преодолеть сложившуюся нездоровую ситуацию поможет отказ от концепции "сдерживания" и архаичных времен "холодной войны".

"Для того чтобы преодолеть нынешнюю нездоровую ситуацию - необходимо отказаться от архаичных, времён "холодной войны", концепций "сдерживания", "блоковой философии". Система безопасности должна быть единой и неделимой", - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что система безопасности должна опираться на зафиксированные в уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте основополагающие принципы межгосударственного общения, в том числе неприменение силы или угрозы силой, невмешательство во внутренние дела суверенных государств, мирное, политическое урегулирование споров.

"Мы ценим усилия Италии по укреплению взаимопонимания в Евро-Атлантике. Всегда открыты к совместной работе с итальянскими и другими западными партнёрами по противодействию реальным вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, наркотрафик, киберпреступность", - сказал президент РФ .

Он добавил, что Россия не была заинтересована в введении санкций в отношении экономических связей с Италией, но не могла действовать избирательно при выработке ответных мер, поскольку за санкции в отношении Москвы голосовали все страны ЕС.

"У нас, действительно, особые, проверенные временем отношения с Италией. (...) Этот капитал взаимного доверия и партнерства мы высоко ценим. Конечно же, мы учитывали этот факт. И у нас не было желания распространять ограничения на экономические связи с Италией", - сказал Путин.

Но дело в том, подчеркнул президент, что, принимая ответные меры - против введенных нелегитимных санкций, - мы не могли действовать избирательно, потому что иначе столкнулись бы с проблемами в рамках ВТО.

"Добавлю, что решение о введении санкций против РФ принимались Еврокомиссией и за них голосовали все страны ЕС", - подчеркнул Путин.

Он подчеркнул, что "первый шаг должен сделать тот, кто их (санкции) инициировал - то есть Евросоюз". "Тогда Россия сможет отменить введенные ответные меры. Рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, что Европа будет руководствоваться прежде всего своими интересами, а не чужими подсказками", - сказал Путин, выразив надежду, что "мы сможем с взаимной пользой развивать многоплановое сотрудничество, нацеленное в будущее".