Путин счел преждевременным разговор о его уходе из политики в 2024 году

04.07.19 09:48

© РИА Новости. Михаил Климентьев

4 июля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин не стал отвечать на вопрос о том, уйдёт ли он из политики после 2024 года, заметив, что в данный момент на этой должности ему есть чем заняться.

"Об этом пока рано говорить. Впереди ещё пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь", - сказал Путин в интервью газете "Коррьере делла Сера" накануне своего визита в Италию.

Так президент ответил на вопрос, задумывался ли он о "России после Путина" с 2024 года и намерен ли уйти из политики или, как считают многие, останется в другом качестве.

На замечание о том, что у него нет настоящих политических противников, поскольку на прошлых выборах Путин набрал почти 77 процентов голосов избирателей, но при этом планы по развитию с трудом набирают темп, президент отметил: "Дело не в процентах голосов на выборах, а в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России. А именно - падение или колебания цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, металл. Безусловно, есть и влияние внешних ограничителей".

При этом, подчеркнул Путин, Россия проводит очень взвешенную, реалистичную политику, обеспечивая макроэкономическую стабильность, не допускает роста безработицы.

"Больше того - смогли сконцентрировать значительные ресурсы, чтобы начать реализацию масштабных национальных проектов, которые должны обеспечить прорывное развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей", - отметил глава государства.

Вместе с тем он согласился, что планы не всегда выполняются так быстро, как в идеале хотелось бы. "Возникают и непредвиденные препятствия, сложности, шероховатости. Но это - общая проблема для всех стран. И это понятно: слишком масштабные задачи стоят сегодня перед всеми нами, в том числе перед Россией", - пояснил Путин.

Касаются эти задачи не только экономики, но других сфер. "Главное - надо во многом измениться самим людям, осознать необходимость перемен, своё место в этих процессах, включиться в общую работу. Такое не происходит по приказу", - уверен президент.

Технологии развиваются нарастающими темпами, отметил Путин, поэтому планы устремлены в будущее. "Мы создаём условия для реализации талантов, способностей каждого человека, особенно для молодёжи. Среди многих востребованных программ в этой сфере считаю очень важным проект "Россия - страна возможностей", направленный на профессиональный, личностный рост молодёжи, людей разных поколений", - рассказал президент РФ и добавил: "Словом, уверен, что, опираясь на энергию, свободу, инициативу граждан - мы обязательно достигнем целей, которые ставим перед собой".