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04.07.19 09:56
Шойгу: причина гибели подводников в Североморске - пожар в аккумуляторном отсеке
"Установлена основная причина происшествия - это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение", - сказал Шойгу.
"Работа организована, создан штаб. Штаб работает довольно активно. Привлечены конструктора лодки, (представители) промышленности для того, чтобы оценить объем, сроки ремонта и восстановления лодки. Первая оценка - ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, в какие мы этот объем можем выполнить", - отметил министр обороны.
Шойгу также сообщил, что энергоустановка на пострадавшем от пожара глубоководном аппарате изолирована, безлюдна, и находится в работоспособном состоянии.
"Владимир Владимирович, ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна", - заявил Шойгу на рабочей встрече с Путиным.
По словам министра, "плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии".
"Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата", - добавил Шойгу.
Глава государства поручил представить погибших в глубоководном аппарате подводников к госнаградам.
"Сергей Кужугетович, прошу Вас представить предложения по представлению экипажа этого подводного аппарата к государственным наградам", - сказал Путин в четверг на встрече, которую провел перед вылетом в Рим. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
"Есть!" - ответил Шойгу.
Министр обороны также сообщил о работе с семьями погибших.
"Работа налажена индивидуально с каждой семьей. В соответствии с Вашим поручением, естественно, будет оказана вся необходимая помощь, какая у нас положена, с одной стороны, по всем нашим положениям и законам, с другой стороны, по нашему долгу перед погибшими моряками", - сказал он.
"Это касается и заботы о получении достойного образования детям, кто еще учится, и, конечно, достойного проживания - как это делалось ранее по нашему печальному прошлому опыту", - отметил Шойгу.
"Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объеме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни", - подчеркнул министр обороны.
2 июля в Минобороны РФ сообщили, что 14 моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России.
Среди погибших - семь капитанов I ранга, в том числе два Героя России, три капитана II ранга, два капитана III ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Имена и фотографии моряков-подводников опубликованы на сайте Минобороны РФ.
"Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-Морского Флота России были истинными патриотами Родины, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования", - заявили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, "все они не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики".
В Кремле 3 июля заявили, что информация о типе глубоководного аппарата, а также о характере задач, которые он выполнял, является государственной тайной и раскрываться не будет.
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