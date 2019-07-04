Имена погибших в Североморске подводников увековечат в Кронштадтском Морском соборе

04.07.19 10:31

© РИА Новости. Сергей Ещенко

4 июля. Interfax-Russia.ru - Панихида по погибшим 1 июля в Баренцевом море членам экипажа глубоководного аппарата прошла в Кронштадтском Морском соборе святителя Николая Чудотворца - главном храме Военно-морского флота, сообщает Минобороны РФ.

"Имена подводников, погибших на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-морского флота России, будут увековечены в стенах собора на памятной доске из черного мрамора в соответствии с мемориальной традицией, установленной с момента создания храма", - сообщили в министерстве.

На панихиде присутствовали военнослужащие частей и соединений Военно-морского флота, дислоцированных в Кронштадте и Санкт-Петербурге.

Трагедия произошла 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. Погибли 14 членов экипажа - жители Петербурга и Ленинградской области.