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04.07.19 10:31
Имена погибших в Североморске подводников увековечат в Кронштадтском Морском соборе
"Имена подводников, погибших на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-морского флота России, будут увековечены в стенах собора на памятной доске из черного мрамора в соответствии с мемориальной традицией, установленной с момента создания храма", - сообщили в министерстве.
На панихиде присутствовали военнослужащие частей и соединений Военно-морского флота, дислоцированных в Кронштадте и Санкт-Петербурге.
Трагедия произошла 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. Погибли 14 членов экипажа - жители Петербурга и Ленинградской области.
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