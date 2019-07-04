Куйвашев предложил передавать землю под туробъекты в Свердловской области без торгов

04.07.19 10:43

© РИА Новости. Павел Лисицын

4 июля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Законодательное собрание региона законопроект о льготах на землю под туристические объекты, сообщает пресс-служба регионального парламента.

По словам председателя регионального парламента Людмилы Бабушкиной, документ предполагает внесение изменений в ст. 30 закона "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области", который устанавливает требования для объектов и проектов для получения земли в аренду без торгов.

"Проект закона, внесенный губернатором, дополняет перечень статьи 30 объектами туристской индустрии, что будет способствовать снижению административных барьеров и повышению инвестиционной привлекательности отрасли", - приводятся в сообщении слова Бабушкиной.

Она добавила, что речь идет о земле, находящейся в областной или муниципальной собственности, а также о земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

Депутаты рассмотрят законопроект на очередном заседании 30 июля.