Российско-французское предприятие по переработке отходов строительства создадут в Москве

04.07.19 10:49

© РИА Новости. Владимир Астапкович

4 июля. Interfax-Russia.ru - Совместное предприятие компаний "Мосинжпроект" и Suez по переработке грунтов и отходов строительства в Москве будет создано до конца года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в четверг.

"До конца года мы планируем завершить оформление совместного предприятия с компанией Suez. Это компания номер один в мире по переработке отходов, эта тема очень актуальна для Москвы, благодаря опыту наших коллег проблема будет эффективно решена в ближайшие годы", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в результате активного строительства в Москве образуется большое количество грунтов, которые необходимо утилизировать или повторно использовать. "Также стартовавшая программа реновации даст нам большой объем строительного мусора. Благодаря технологиям умного сноса весь строительный мусор будет перерабатываться и повторно использоваться", - сказал глава столичного стройкомплекса.

Он также сообщил, что рынок утилизации строительного мусора в Москве имеет большие перспективы. "Сегодня целый ряд компаний стремится участвовать в процессе переработки строительного мусора, это высокорентабельный и экологически безопасный бизнес", - отметил Хуснуллин.

В рамках стартовавшего 4 июля Московского урбанистического форума было подписано дополнительное соглашение о создании совместного предприятия по переработке грунтов и отходов строительства между компаниями "Мосинжпроект" и французской компанией Suez.

"Мы рады подтвердить наши намерения о совместном сотрудничестве, и будем рады использовать более чем вековой опыт французской компании в этой сфере", - заявил на церемонии подписания соглашения генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин.

По его словам, создание совместного предприятия позволит навести порядок на рынке утилизации строительных отходов, а также положительно скажется на защите окружающей среды.

Ранее Хуснуллин сообщил, что программа переработки и утилизации строительных грунтов заработает в полном объеме в течение года.