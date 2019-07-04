Новый турмаршрут объединит Троице-Сергиеву лавру и этнопарк "Кочевник"

04.07.19 10:57

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

4 июля. Interfax-Russia.ru - Туристический маршрут "Русь и кочевники. 1000 лет вместе" представили в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба муниципальной администрации.

Отмечается, что новый маршрут свяжет Троице-Сергиеву лавру и этнопарк "Кочевник".

"Раньше никто не соединял нашу лавру с каким-либо другим объектом с помощью тематической экскурсии. Мы новаторски подошли к этому вопросу. Впервые сделали проект, который не только акцентирует внимание на нашем значимом объекте - лавре, но и объединяет его с (...) еще одним важным объектом - этнопарком "Кочевник", - привели на сайте органа местного самоуправления слова начальника отдела по туризму администрации Сергиево-Посадского района Ольги Кондрашовой.

Она добавила, что этот маршрут ориентирован на самостоятельных путешественников, которые смогут задержаться в муниципалитете на пару дней.

Это позволит привлечь дополнительные средства в местную экономику.