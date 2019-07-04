Набиуллина: ипотека и потребкредиты не несут рисков финансовой стабильности

04.07.19 11:11

© РИА Новости. Нина Зотина

4 июля. Interfax-Russia.ru - Ипотечное и потребительское кредитование в России пока не несет рисков финансовой стабильности из-за небольшого долга домохозяйств, основные риски связаны с потоками капитала и возможным ослаблением курса рубля, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе.

"В странах развитых гораздо больше "пузырей", история "пузырей" на ипотечных рынках. Например, в России мы, слава богу, и надеюсь, что в ближайшие годы этого не случится, не переживали кризисы ипотечного бума, но у нас были риски "пузырей" на рынке потребительского кредитования", - сказала Набиуллина.

"Тем не менее, например, в России долг домохозяйств достаточно низкий, и поэтому риски финансовой стабильности (со стороны ипотеки и потребкредитов - прим. ИФ) еще достаточно низкие", - добавила она.

"У нас большие риски финансовой стабильности связаны с потоками капитала, и здесь мы выходим на вопрос взаимодействия с политиками других стран. Потоки капитала, возможность резкого ослабления курса, что может повлиять и на риски финансовой стабильности и одновременно на денежно-кредитную политику", - подчеркнула глава ЦБ.

По ее словам, поддержание финансовой стабильности является отдельным направлением политики регулятора, требующим своего набора инструментов. "Недостаточно мер денежной политики или со стороны правительства бюджетной политики для того, чтобы обеспечить финансовую стабильность. Нужна отдельная система мониторинга. Здесь очень важно ранее выявление рисков", - отметила Набиуллина.