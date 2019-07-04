"Дары природы" могут войти в круг полномочий Минсельхоза

04.07.19 11:25

© РИА Новости. Таисия Воронцова

3 июля. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз получит полномочия по регулированию деятельности в сфере сбора, переработки и оборота дикорастущих пищевых ресурсов и лекарственных растений.

Это предусмотрено проектом постановления правительства, размещенным на портале regulation.gov.ru

Ведомство будет регулировать "деятельность по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а также переработке и обороту лекарственных растений", говорится в документе.

Реализация этих полномочий будет осуществляться в пределах установленной численности работников ведомства и бюджетных ассигнований.

Проект постановления подготовлен Минсельхозом.

Как сообщалось, в декабре 2018 года вице-премьер Алексей Гордеев поручил ведомству проанализировать ситуацию в сфере использования дикорастущих ягод и грибов и внести конкретные предложения в правительство.

По данным Рослесхоза, в лесах России растет сотни видов пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. Эксплуатационные запасы самых распространенных из них составляют 7,4 млн тонн, биологические запасы - 13,4 млн тонн.

По оценке Союза заготовителей и переработчиков дикоросов, извлечение составляет не более 5% этого объема.