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04.07.19 11:25
"Дары природы" могут войти в круг полномочий Минсельхоза
Это предусмотрено проектом постановления правительства, размещенным на портале regulation.gov.ru
Ведомство будет регулировать "деятельность по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а также переработке и обороту лекарственных растений", говорится в документе.
Реализация этих полномочий будет осуществляться в пределах установленной численности работников ведомства и бюджетных ассигнований.
Проект постановления подготовлен Минсельхозом.
Как сообщалось, в декабре 2018 года вице-премьер Алексей Гордеев поручил ведомству проанализировать ситуацию в сфере использования дикорастущих ягод и грибов и внести конкретные предложения в правительство.
По данным Рослесхоза, в лесах России растет сотни видов пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. Эксплуатационные запасы самых распространенных из них составляют 7,4 млн тонн, биологические запасы - 13,4 млн тонн.
По оценке Союза заготовителей и переработчиков дикоросов, извлечение составляет не более 5% этого объема.
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