МФЦ Тульской области вошли в число лучших в России

04.07.19 11:27

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

4 июля. Interfax-Russia.ru - Тульская область полностью перешла на предоставление государственных и муниципальных услуг по системе "одного окна", сообщила пресс-служба областного правительства.

"Подведены итоги рейтинга субъектов РФ по созданию и развитию сети МФЦ. Региональный многофункциональный центр вошел в список лучших в России организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги по принципу "одного окна", - говорится в сообщении.

По итогам I квартала 2019 года Тульская область получила статус "высокой эффективности деятельности по предоставлению государственных и муниципальных услуг".

С начала года федеральный рейтинг был скорректирован, в него вошли новые показатели. Тульская региональная сеть МФЦ достигла значительных результатов по таким параметрам, как предоставление государственных услуг по системе "одного окна" - 100%; доля граждан, имеющих возможность получить государственные и муниципальные услуги в своем населенном пункте, - 99,89%; удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных услуг в МФЦ - 99,02%.

Также улучшился показатель подключения МФЦ к электронным сервисам системы межведомственного электронного взаимодействия с органами власти.

Ранее сообщалось, что получателями государственных и муниципальных услуг в электронной форме являются около 80% жителей Тульской области, по этому показателю регион занимает третье место в Центральной России.

В Тульской области работают 34 отделения и более 100 территориально обособленных офисов приема заявителей.