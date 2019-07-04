Расчеты С-400 в Крыму на фоне учений стран НАТО "уничтожили" крылатые ракеты противника

04.07.19 11:29

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

4 июля. Interfax-Russia.ru - Российские военные в Крыму провели учение по уничтожению крылатых ракет условного противника системами С-400 "Триумф" и комплексами "Панцирь", сообщил официальный представитель Черноморского флота (ЧФ) Алексей Рулев.

"Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели учение по поиску и уничтожению воздушных целей", - сказал Рулев.

Он отметил, что в ходе учения военнослужащие обнаружили, сопроводили и уничтожили крылатые ракеты условного противника.

"Условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом, при этом были заданы различные параметры скорости полета и высоты условных ракет, что усложнило боевым расчетам поражение целей", - сообщил представитель ЧФ.

Он сообщил, что поставленная задача была выполнена успешно.

Накануне сообщалось, что в связи с заходом кораблей НАТО в акваторию Черного Моря, ВМФ России организовало дежурство самолетом морской авиации и береговых ракетных комплексов "Бал", "Бастион". Ведется радиоэлектронное сопровождение. Кроме этого ведется радиоэлектронное сопровождение, а непосредственное слежение за кораблями Альянса ведут малый противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый".

1 июля 2019 года в северо-западной части Черного моря стартовало военно-морское учение "Си-Бриз-2019". В маневрах задействованы корабли и авиационная техника США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Норвегии, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии и их союзников ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии.