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04.07.19 11:33
Собянин назвал выдумкой ухудшение экологии в крупных городах
"Есть мнение, что в крупных городах с каждым годом ухудшается и это необратимый тренд. Это всего лишь выдумка. Ситуация развивается прямо наоборот. Доля промышленности в экономике города падает, и это объективное влияет на экологию", - сказал мэр в ходе Московского урбанистического форума в четверг.
По его словам, оставшиеся в Москве предприятия занимаются над уменьшением выбросов в атмосферу.
"Но подавляющее большинство вредных выбросов это даже не заводы, не промышленность, а автомобили, на которых мы ездим", - подчеркнул Собянин.
В связи с этим, по его словам, регулярно предпринимаются меры по улучшению экологических качеств моторного топлива, требования к двигателям автомобилей.
Кроме того, напомнил Собянин, с 2021 года Москва полностью откажется от закупки пассажирских автобусов на моторном топливе в пользу электробусов, что также заметно скажется на улучшении экологической ситуации.
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