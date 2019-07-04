Собянин назвал выдумкой ухудшение экологии в крупных городах

04.07.19 11:33

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

4 июля. Interfax-Russia.ru - Экологическая ситуация в крупных городах становится лучше, а не ухудшается, как принято думать. С таким утверждением выступил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Есть мнение, что в крупных городах с каждым годом ухудшается и это необратимый тренд. Это всего лишь выдумка. Ситуация развивается прямо наоборот. Доля промышленности в экономике города падает, и это объективное влияет на экологию", - сказал мэр в ходе Московского урбанистического форума в четверг.

По его словам, оставшиеся в Москве предприятия занимаются над уменьшением выбросов в атмосферу.

"Но подавляющее большинство вредных выбросов это даже не заводы, не промышленность, а автомобили, на которых мы ездим", - подчеркнул Собянин.

В связи с этим, по его словам, регулярно предпринимаются меры по улучшению экологических качеств моторного топлива, требования к двигателям автомобилей.

Кроме того, напомнил Собянин, с 2021 года Москва полностью откажется от закупки пассажирских автобусов на моторном топливе в пользу электробусов, что также заметно скажется на улучшении экологической ситуации.