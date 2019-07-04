Власти Тобольска оштрафованы на 500 тыс. рублей за разрытый скотомогильник с сибирской язвой

04.07.19 11:45

© РИА Новости. Александр Кряжев

4 июля. Interfax-Russia.ru - Суд в Тобольске подтвердил решение регионального управления Россельхознадзора о взыскании с администрации города штрафа за ненадлежащее содержание сибиреязвенного скотомогильника.

Весной этого года были выявлены серьезные ветеринарно-санитарные нарушения по содержанию сибиреязвенного скотомогильника, расположенного в Тобольске на берегу Иртыша, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Так, курган скотомогильника был разрыт, а грунт со стеклянными флаконами, химическими колбами был рассыпан по береговой линии Иртыша.

В связи с этим управление Россельхознадзора привлекло администрацию Тобольска к штрафу в размере 600 тыс. рублей.

Городская администрация, не согласившись с этим, обратилась в суд с просьбой отменить постановление.

Однако суд оставил решение в силе, снизив размер штрафа до 500 тыс. рублей.

С 1931 года на Тобольской биофабрике на протяжении почти 70 лет вырабатывали сыворотку против сибирской язвы, которую поставляли во все регионы СССР, а тысячи лошадей, служивших объектом для получения сыворотки, хоронили в специальных могильниках на берегу Иртыша.