Большинство россиян отказываются от предложения вернуться на прежнюю работу

04.07.19 11:55

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 июля. Interfax-Russia.ru - Около половины работающих сограждан (45%) получали предложение вернуться на прежнее место работы, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru.

Согласно результатам исследования, поступившим в четверг в "Интерфакс", 33% респондентов о тех, кому поступало предложение от бывшего работодателя, дали согласие вернуться.

Среди основных факторов для возвращения на прежнюю работу опрошенные назвали зарплату, возможность повышения в должности и перспективы развития.

При этом, по данным опроса, женщинам предлагают вернуться чаще: 48% респондентов против 43% опрошенных среди мужчин.

В свою очередь, более половины респондентов, получивших предложение вернуться на прежнее место работы (29% о тех, кому это было предложено), ответили отказом.

По данным Superjob.ru, основные мотивы для отказа от такого предложения - маленькая зарплата, мнение, что возвращение на прежнюю работу - шаг назад.

Опрос был проведен 18-22 июня 2019 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет, имеющих опыт работы.