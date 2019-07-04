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04.07.19 11:55
Большинство россиян отказываются от предложения вернуться на прежнюю работу
Согласно результатам исследования, поступившим в четверг в "Интерфакс", 33% респондентов о тех, кому поступало предложение от бывшего работодателя, дали согласие вернуться.
Среди основных факторов для возвращения на прежнюю работу опрошенные назвали зарплату, возможность повышения в должности и перспективы развития.
При этом, по данным опроса, женщинам предлагают вернуться чаще: 48% респондентов против 43% опрошенных среди мужчин.
В свою очередь, более половины респондентов, получивших предложение вернуться на прежнее место работы (29% о тех, кому это было предложено), ответили отказом.
По данным Superjob.ru, основные мотивы для отказа от такого предложения - маленькая зарплата, мнение, что возвращение на прежнюю работу - шаг назад.
Опрос был проведен 18-22 июня 2019 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет, имеющих опыт работы.
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