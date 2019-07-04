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04.07.19 12:00

Чуйченко: реформа госконтроля затронет большинство ведомств несмотря на сопротивление

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
4 июля. Interfax-Russia.ru- Перечень ведомств, которые будут вовлечены в реформу контрольно-надзорной деятельности (КНД), находится у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и будет утвержден в ближайшее время, сообщил журналистам руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.

Реформа затронет подавляющее большинство видов контроля, несмотря на попытки многих ведомств оставить механизмы контрольно-надзорной деятельности без изменений, отметил Чуйченко.

"Сейчас мы видим проявление слабости со стороны некоторых наших коллег. Возможно, они боятся того масштабного объема работы, который им предстоит. Хотел бы пожелать им не трусить, мы поможем им справиться с этой нелегкой, но очень важной задачей" - сказал вице-премьер.

Чуйченко также подчеркнул, что недальновидно и нечестно использовать ресурс общественных и профессиональных организаций для того, чтобы избежать работы по реформированию контрольно-надзорного блока.

"Использовать профсоюзы, другие общественные объединения для того, чтобы уйти от выполнения задач по наведению порядка в сфере КНД, поставленных руководством страны, и оправдать свое нежелание работать - это нечестно. Такие поступки отрицательно характеризуют ведомства" - отметил он.

Профсоюзы высказались в поддержку предложения Минтруда ограничить действие реформы КНД на социально-трудовые отношения, написала в четверг газета "Коммерсантъ". Эти предложения глава ведомства Максим Топилина направил на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. В письме Топилин объяснил их тем, что отмена требований ряда нормативных актов приведет к необходимости их повторного утверждения без изменения содержания, при этом пересмотр потребует длительных переговоров между профсоюзами, работодателем и государством. В статье приводилась также позиция члена совета профсоюзного объединения "Конфедерация труда России" Павла Кудюкина, по мнению которого, скорость проведения реформы контроля и надзора может дать бизнесу возможность избавиться от ряда норм по обеспечению прав работников.

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям. Такой подход получил название регуляторной гильотины.

Провести реформу надо к 1 января 2021 года. Предполагается, что все действовавшие ранее обязательные требования, которые не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу.

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