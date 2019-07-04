Расследование дела о родительском самосуде над пятиклассником завершено в Приморье

04.07.19 12:06

© РИА Новости. Алексей Владыкин

4 июля. Interfax-Russia.ru - Следователи в Приморье завершили расследование по резонансному уголовному делу, возбужденному после того, как в школе в городе Большой Камень родители устроили самосуд над пятиклассником.

"Жителю Большого Камня предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - сообщила в четверг старший помощник руководителя следственного управления СКР по краю Аврора Римская.

По версии следствия, 20 февраля обвиняемый силой вывел 12-летнего ученика из класса, принудительно привел его в мужской туалет, а затем несколько раз ударил ребенка и пытался окунуть его головой в унитаз, несмотря на то, что мальчик сопротивлялся.

У школьника было зафиксировано сотрясение мозга и синяки.

"Мотивом совершения преступления стала неподтвержденная информация о якобы ненадлежащем поведении потерпевшего среди сверстников", - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела допрошены 14 подростков, 12 сотрудников школы, проведено пять судебных экспертиз, изучена запись с камер видеонаблюдения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщалось, в феврале в одной из школ города Большой Камень в Приморье родители силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они "проучили" местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми.

Следствие тогда сообщило, что в школе долгое время был конфликт в классе, а обращения родителей в администрацию школы оставались без внимания.

Также было возбуждено дело о халатности со стороны местных сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а директор школы отстранена от должности.