Фуры в Сочи будут доставлять поездами РЖД для снижения нагрузки на автодороги

04.07.19 12:11

© РИА Новости. Игорь Зарембо

4 июля. Interfax-Russia.ru - РЖД реализуют на юге России проект по созданию спецпоездов для перевозки большегрузных автомобилей в Сочи с целью снижения нагрузки на автодороги в Краснодарском крае, сообщил начальник Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) Владимир Пястолов на транспортно-логистической конференции "Pro//движение.Юг" в Ростове-на-Дону в четверг.

"Проект реализуется впервые в России. Он предполагает перевозку большегрузных автомобилей всех, кто нуждается в этом, из Краснодара в Сочи на специальных платформах. Время в пути - 10 часов с учетом выгрузки и погрузки в одну сторону, чистое время в движении будет 7 часов", - сказал Пястолов.

Планируется к перевозке 47 вагонов в сутки. Поезд идет четко по расписанию, что позволяет компаниям планировать логистику.

Такие перевозки позволяют снизить нагрузку на автодороги в Краснодарском крае, особенно летом, когда жесткий туристический трафик в направлении Сочи, отметил Пястолов.

"Дальше проект тянет за собой еще один - по созданию транспортно-логистической площадки уже в Адлере", - добавил начальник СКЖД.

В зону ответственности СКЖД входят территории 11 субъектов РФ.