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В беде не бросят: первые 7 тыс. подтопленцев Иркутской области получили матпомощь
 
 
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МЧС: дроны СМИ мешают вертолетам спасателей работать в зоне наводнения в Тулуне

© РИА Новости. Александр Кряжев
4 июля. Interfax-Russia.ru - Пилоты вертолетов, работающих в зоне паводка в Иркутской области, сообщают об опасном сближении воздушных судов с беспилотными летательными аппаратами, которые использую средства массовой информации и блогеры.

"Вертолеты фактически непрерывно выполняют рейсы, развозя гуманитарную помощь по районам, доставляя туда специалистов различных ведомств, эвакуируя граждан с подтопленных территорий. И дроны, а мы только в Тулуне насчитали порядка десяти беспилотников, ежедневно поднимающихся в воздух, представляют серьезную опасность для авиации", - цитирует пресс-служба Главного управления МЧС по региону начальника регионального главка Валентина Нелюбова.

По его словам, командиры вертолетов уже неоднократно сообщали о замеченных рядом летающих устройствах и направляли технику в облет. "Концентрация беспилотных летательных аппаратов создала вполне очевидную угрозу воздушному движению", - сказал Нелюбов.

В настоящее время в Иркутской области на ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной дождевым паводком, задействована авиационная группировка в количестве семи вертолетов Ми-8 МЧС России, министерства обороны, Иркутского областного центра медицины катастроф. Ранее к полетам также присоединились вертолеты региональной авиакомпании "Ангара".

С 25 июля в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах региона было подтоплено 98 населенных пунктов. Всего вода зашла в 10 тыс. 133 дома, в которых проживает 32 тыс. 902 человека, в том числе 7 тыс. 852 ребенка.

По данным на утро четверга, 16 населенных пунктов в двух районах Иркутской области все еще являются подтопленными. Вода остается в 2,7 тыс. домах, где проживает 6,3 тыс. жителей.

В среду президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По предварительным данным иркутского губернатора Сергея Левченко, материальный ущерб от паводка составил 29 млрд рублей.

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