Роскосмос запросил данные с зарубежных спутников для мониторинга ситуации с наводнениями в России

04.07.19 12:25

© РИА Новости. Пресс-служба Роскосмоса

4 июля. Interfax-Russia.ru - Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам активирована в целях мониторинга наводнения в Иркутской области, сообщает Роскосмос.

"В целях мониторинга наводнения в Иркутской области по запросу МЧС России была активирована Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам, пострадавшие в результате наводнения районы будут сниматься силами иностранной орбитальной группировки космических аппаратов Дистанционного зондирования Земли участников Хартии, в том числе радиолокационной аппаратурой", - заявили в госкорпорации.

Там уточнили, что для мониторинга пострадавшей территории запрошены данные со спутников космических агентств России, Венесуэлы, Франции, Канады, Германии, Японии, Кореи, Бразилии, Индии, Великобритании, ОАЭ, США, Европейского космического агентства, Европейского агентства по метеорологическим спутникам и организации Planet.

"Съёмка региона, пострадавшего от паводка, осуществляется несколько раз в сутки силами российской оперативной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а также иностранными спутниками", - сообщили в Роскосмосе.

Полученные снимки передаются в МЧС. В настоящее время в процессе задействовано 19 космических аппаратов: Pleaides 1A и 1B, Geoeye-1, Landsat 8, WorldView-2 и 3, UK-DMC2, TerraSAR-X, Radarsat-2, WorldView-2, FY-3, SPOT-6, "Ресурс-П" №1 и "Канопус-В" №1-6. Кроме того, данные с ряда прочих иностранных аппаратов находятся в процессе скачивания или будут предоставлены в ближайшее время согласно планам съемок участников Хартии.

"Госкорпорация Роскосмос и Научный центр оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий" - заявили в госкорпорации.

В настоящее время Роскосмос передал МЧС России данные ДЗЗ в объеме более 1,2 млн. кв. км. В период с 27 июня по 4 июля НЦ ОМЗ осуществлял мониторинг подтопления в Крыму, вырубки леса в Забайкалье и Амурской области, паводковой обстановки в Омской области, пожаров в Московской, Тверской, Нижегородской и Рязанской областях, в республике Саха, на Чукотке, в Амурской и Иркутской областях, Забайкальском крае, Красноярском крае и Камчатском крае, подтоплений в Амурской области, наводнения в Иркутской области, пожаров в Оренбургской области и Ханты-Мансийском автономном округе, наводнения в Красноярском крае.