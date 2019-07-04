Деревянный мост из фильма "Вечный зов" обрушился в башкирском Белорецке

04.07.19 12:31

Фото из соцсетей

4 июля. Interfax-Russia.ru - Судьба некогда самого длинного деревянного моста в России решается на совещании в администрация башкирского Белорецка.

"Мост обрушился. В настоящее время как раз идет совещание по этому вопросу", - ответили агентству "Интерфакс-Поволжье" в мэрии на вопрос о том, планируются ли в связи с произошедшим восстановительные работы.

О разрушении моста накануне вечером рассказали жители Белорецка в соцсетях. В сообщениях отмечается, что в последние годы сооружение находилось в аварийном состоянии.

Сооружение протяженностью 550 м оставалось самым длинным деревянным мостом в России до открытия в августе 2016 года Типографского моста в городе Киржач Владимирской области.

Пешеходный деревянный мост через Белорецкий пруд был построен в 1936 году. Сооружение было городской достопримечательностью. В 70-е годы на фоне моста снималась сцена сериала "Вечный зов".