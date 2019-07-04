|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.07.19 12:31
Деревянный мост из фильма "Вечный зов" обрушился в башкирском Белорецке
"Мост обрушился. В настоящее время как раз идет совещание по этому вопросу", - ответили агентству "Интерфакс-Поволжье" в мэрии на вопрос о том, планируются ли в связи с произошедшим восстановительные работы.
О разрушении моста накануне вечером рассказали жители Белорецка в соцсетях. В сообщениях отмечается, что в последние годы сооружение находилось в аварийном состоянии.
Сооружение протяженностью 550 м оставалось самым длинным деревянным мостом в России до открытия в августе 2016 года Типографского моста в городе Киржач Владимирской области.
Пешеходный деревянный мост через Белорецкий пруд был построен в 1936 году. Сооружение было городской достопримечательностью. В 70-е годы на фоне моста снималась сцена сериала "Вечный зов".
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket