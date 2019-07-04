Проезд в общественном транспорте Воронежа может подорожать осенью

04.07.19 12:33

© РИА Новости. Евгений Одиноков

4 июля. Interfax-Russia.ru - Тариф на проезд в общественном транспорте Воронежа может вырасти в середине осени, варианты повышения стоимости пока обсуждаются, сообщил руководитель управления по регулированию тарифов Воронежской области Евгений Бажанов на пресс-конференции.

"Любое повышение тарифов, которое будет так или иначе обсуждаться, связано с обоснованием этого повышения. Мы не допустим необоснованного повышения тарифов", - сказал Бажанов.

По его словам, региональные власти уже получили от перевозчиков документы обоснования своих затрат, в настоящее время они проверяются.

При этом Бажанов подчеркнул, что при утверждении тарифа власти будут учитывать соблюдение баланса между интересами жителей города и организациями, обеспечивающими транспортное обслуживание.

"Мы находимся в диалоге с перевозчиком с тем, чтобы тот тариф, который будет установлен, был обоснован", - сказал глава управления.

В свою очередь, первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин сообщил, что к настоящему времени перевозчикам представили новую форму расчета стоимости маршрута. В течение июля планируется обсудить новую схему маршрутной сети, которую вынесут на обсуждение общественности, перевозчиков и других заинтересованных лиц.

"Перевозчикам представлен проект контракта, в котором учтены требования законодательства. По поручению Александра Викторовича (губернатора - ИФ) все требования, которые озвучивало население, там будут прописаны, будут прописаны и обязательства перевозчика, и обязательства муниципалитета", - сказал Петрин.

Предложение перевозчиков повысить плату за проезд в городском транспорте председатель "Совета руководителей городского пассажирского транспорта администрации Воронежа" Дмитрий Крутских объяснил подорожанием топлива, а также потребностью в замене подвижного состава. Он добавил, что после 2017 года обновления подвижного состава в Воронеже практически не происходило.

"Основная причина повышения стоимости проезда - это подорожание топлива. За последний год стоимость топлива выросла более чем на 30%. И в сфере составляющих расходов 50% от валового дохода составляют затраты на топливо. Кроме того, перевозчику необходимо постоянное обновление подвижного состава для того, чтобы соответствовать требованиям законодательства в сфере безопасности перевозок", - пояснил Крутских.

Вместе с тем он заметил, что любое повышение стоимости проезда послужит улучшению качества перевозок в городском транспорте. "Несомненно, будет обновление подвижного состава и улучшение качества перевозок", - сказал Крутских.

В настоящее время стоимость проезда в общественном транспорте Воронежа составляет 17 рублей в дневное время и 25 рублей - в ночное. Последний раз тариф на проезд в городе изменялся в июле 2017 года.