Пятый кандидат на пост мэра Новосибирска сдал документы в избирком

04.07.19 12:34

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

4 июля. Interfax-Russia.ru - Замдиректора управления гражданской защиты Бердска Александр Трушакин подал документы о своем участии в назначенных на 8 сентября выборах мэра Новосибирска, говорится в материалах горизбиркома.

Он выдвинут "Партией Великое Отечество".

В материалах указано, что Трушакин имеет погашенную судимость по ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Трушакин стал пятым кандидатом, подавшим документы на регистрацию.

Как сообщалось, документы в горизбирком подали уже четыре кандидата: глава крестьянского (фермерского) хозяйства Алексей Южанин от регионального отделения "Партии Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу", депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус, выдвинутая партией "Российский общенародный союз", гендиректор ООО "Адвокат-плюс" Александр Гультяев, выдвинутый "Партией возрождения России".

Кроме того, в качестве самовыдвиженца документы подал координатор местного штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко. Для регистрации ему необходимо собрать почти 5,9 тыс. подписей.

Выдвижение кандидатов продлится до 17 июля.

Также партия "Родина" выдвинула бывшего виц-мэра Данияра Сафиуллина, "Справедливая Россия" - бывшего вице-губернатора Виктора Козодоя.

Ранее о своем выдвижении заявил действующий мэр, первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть, "Партия роста" выдвинула предпринимателя Сергея Проничева. О намерениях выставить своих кандидатов сообщили и несколько других политических партий.

Между тем секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Парфенов заявил, что они не будут выдвигать кандидата.

В июне 2018 года Локоть, ранее заявлявший о намерении баллотироваться на выборах главы региона, отказался от выдвижения в пользу "единоросса" Андрея Травникова, на тот момент исполнявшего обязанности главы региона и в итоге одержавшего победу на выборах. Главы области и города заявили тогда, что между ними достигнуто соглашение, и Травников сообщил, что готов поддерживать Локтя в следующем избирательном цикле - на выборах мэра Новосибирска. Еще одним участником соглашения являлся спикер Заксобрания региона Андрей Шимкив.