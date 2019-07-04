Жителя Поморья будут судить за фиктивную регистрацию более 300 иностранцев

04.07.19 12:35

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

4 июля. Interfax-Russia.ru - В Архангельской области в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя о массовой фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ в четверг.

"По версии следствия, мужчина в период с октября 2017 года по февраль 2019 года с целью получения материальной выгоды без намерения предоставлять жилое помещение для пребывания в нем подписал уведомления о прибытии иностранных граждан, в которых указал адреса своих жилых помещений. Заполненные бланки он предоставил в отдел по вопросам миграции УМВД России по Архангельску", - говорится в сообщении.

В результате на учет по различным адресам в Архангельске поставлено 329 иностранных граждан. Также обвиняемый с января 2018 года по март 2019 года фиктивно зарегистрировал еще 41 гражданина.

Мужчина обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания) и двух преступлений, предусмотренных ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или месту жительства).

Уголовное дело направлено в мировой суд судебного участка № 5 Октябрьского судебного района Архангельска для рассмотрения по существу.