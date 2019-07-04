Горожане болеют в 1,5 раза больше сельских жителей, утверждает Голикова

04.07.19 12:39

© РИА Новости. Григорий Сысоев

4 июля. Interfax-Russia.ru - Распространенность заболеваний в крупных городах в 1,5 раза выше, чем в сельской местности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"С одной стороны, в городе выше доступность социальных услуг, образовательных и медицинских организаций, развитая инфраструктура, позволяющая вести здоровый образ жизни. Но, предоставляя больше возможностей, города могут создавать проблемы для здоровья граждан. Как следствие, распространенность заболеваний в городах почти в 1,5 раза выше, чем в сельской местности", - сказала Голикова на пленарном заседании Московского урбанистического форума.

Среди факторов, негативно влияющих на здоровье населения, Голикова отметила неблагоприятные воздействия окружающей среды, связанные с качеством воздуха и воды, низкую физическую активность из-за высокой доступности транспорта, высокую плотность населения, которая создает благоприятные условия для развития инфекционных заболеваний и высокое скопление техники и машин, которое способствует получению различных травм.

По ее словам, для борьбы с негативным влиянием на здоровье населения в крупных городах начинают развиваться технологии по очистке воздуха, воды, а также появляются устройства для физической активности населения. Кроме того, активно развивается социальная сфера, помогающая горожанам следить за своим здоровьем.

"Развитие городов идет параллельно с развитием цифровых технологий, которые с одной стороны повышают доступность социальной сферы, с другой стороны создают новые вызовы для здоровья - рост болезней глаз, стрессовых состояний, психозависимых состояний и ряда других. В ближайшее время нам еще предстоит оценить последствия развития цифровых технологий на здоровье человека", - отметила Голикова.

По ее мнению, возникает необходимость оперативно модернизировать методы проектирования городской инфраструктуры, подготовки специалистов в этой области и разработки новых подходов к развитию здравоохранения.