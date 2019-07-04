Выборы главы КБР назначены парламентом республики на 3 октября

04.07.19 12:57

© РИА Новости. Евгений Одиноков

4 июля. Interfax-Russia.ru - Парламент Кабардино-Балкарии единогласно утвердил решение о проведении выборов главы республики 3 октября 2019 года, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с заседания законодательного органа.

"Предлагается назначить голосование по избранию главы Кабардино-Балкарской республики депутатами парламента на 3 октября 2019 года", - заявил на заседании председатель комитета парламента КБР по законодательному, государственному строительству и местному самоуправлению Борис Мальбахов.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе парламента КБР, в соответствии с региональным законодательством глава республики избирается депутатами из кандидатур, предложенных президентом РФ.

Выборы главы КБР пройдут в октябре, а не в сентябре 2019 года, потому что в единый день голосования состоятся выборы депутатов парламента нового созыва.

Указом президента РФ Владимира Путина, с сентября 2018 года временно исполняющим обязанности главы КБР до вступления в должность лица, избранного руководителем республики, назначен Казбек Коков. Он сменил на посту Юрия Кокова, который ушел в отставку по собственному желанию.

Юрий Коков возглавлял республику с 6 декабря 2013 года, когда был назначен врио главы КБР. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии единогласно избрали его главой республики 9 октября 2014 года.

Отец нынешнего врио главы КБР Казбека Кокова Валерий Коков возглавлял Кабардино-Балкарию с 1992 по 2005 годы.