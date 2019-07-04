Курсанты МГТУ возобновили морскую практику на барке "Седов" спустя два года

04.07.19 13:01

Фото: www.sts-sedov.info

4 июля. Interfax-Russia.ru - Курсанты Мурманского государственного технического университета (МГТУ) в четверг отправились в Калининград, чтобы спустя два года возобновить традицию прохождения морской практики на паруснике "Седов".

По сообщению пресс-службы университета, эта практика первая после передачи МГТУ в ведение министерства науки и высшего образования России в 2017 году. Кроме того, впервые для прохождения практики на паруснике наравне с курсантами вторых и третьих курсов направлены пятеро первокурсников, которые учатся на судоводителей, - всего 67 человек.

Практика мурманских курсантов начнется в воскресенье. Уже 12 июля на "Седове" они посетят финский порт Раахе, далее их ждет немецкий порт Киль и датский Скаген. После, с 31 июля по 4 августа, парусник будет пришвартован в Мурманске.

Как сообщалось, 28 мая врио губернатора Заполярья Андрей Чибис во время визита главы Росрыболовства Ильи Шестакова в Мурманск объявил о возобновлении практики на парусниках Росрыболовства "Седов" и "Крузенштерн".

Как поясняли "Интерфаксу" в МГТУ, традиция прохождения практики на "Седове" была нарушена в 2017 году, когда вуз изменил подведомственность, а после "Седов" был передан Балтийской государственной академии (БГА), которая стала оператором "Седова". В этот период плавательную практику курсанты проходили на кораблях и судах Северного флота.

Барк "Седов" был построен на верфи Круппа в Киле (Германия) в 1921 году. Судно, получившее имя "Магдалена" было спроектировано и построено с целью перевозки навалочных грузов между портами Европы и Южной Америки, Австралии и Океании. В 1936 году барк получил новое имя - "Коммондор Йонсон". После Второй мировой войны СССР получил барк по репарации. Корабль назвали "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова.

В 2017 году судно было передано БГА, на нем проходят обучение будущие поколения гражданских моряков. "Седов" занесен в "Книгу рекордов Гиннеса" как самое крупное из сохранившихся до наших дней парусных судов. Длина - 117,5 м, водоизмещение 7 320 т, экипаж - 320 человек, площадь парусов - 4 192 кв м.